Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli Venezia Giulia: al via i finanziamenti per completare gli interventi Pnrr/Pnc

La Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato un Bando per la concessione di finanziamenti destinati agli Enti locali finalizzati a sostenere gli interventi finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ovvero con i fondi del Piano nazionale complementare (Pnc) per la copertura del relativo quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso, nonché per gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all’aumento dei costi dei quadri economici. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio, all’indirizzo pec: territorio@certregione.fvg.it, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione regionale entro il 31 ottobre 2024. Le domande saranno finanziate secondo procedimento a sportello nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Sito web

Lombardia: al via i finanziamenti per riqualificare i fabbricati delle aree rurali montane

La Regione Lombardia ha previsto lo stanziamento di fondi per sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali montane, la tutela delle attività tradizionali e dell’architettura rurale. L’iniziativa è rivolta ai Comuni e ai soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe ubicate nelle zone svantaggiate di montagna L’intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale (nel caso specifico, malghe) attraverso investimenti per il recupero di edifici, di nuclei rurali e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività. L’agevolazione è a fondo perduto, la spesa minima ammissibile deve essere di 20.000 euro e il contributo massimo concedibile non puo’ superare i 200.000 euro. La percentuale di contributo è pari al 90% della spesa ammessa. Dotazione finanziaria complessiva: 4.000.000 euro. Domande dal 11 ottobre al 30 dicembre 2024. Sito web

Liguria: attivato bando per valorizzare gli immobili confiscati alla criminalità Anno 2024

La Regione Liguria ha predisposto un bando che disciplina le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di interventi diretti al recupero e al riutilizzo, a fini sociali o istituzionali, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul loro territorio. Il contributo per ciascun progetto è pari all’ 80% delle spese ammissibili; le restanti spese sono a carico dell’ente locale richiedente. Per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, il contributo regionale è pari al 90% delle spese ammissibili. L’ente locale può presentare più domande di contributo, ciascuna riferita ad un diverso bene. L’ammontare massimo di contributo concedibile complessivamente a un ente locale è pari a 100.000 euro. Tuttavia, nel caso in cui un ente locale presenti due domande e siano entrambe finanziabili, il contributo massimo complessivo concedibile è pari a 150.000 euro, fermo restando il limite del 80% o 90 % di cui al comma 1. La domanda va presentata, a pena di inammissibilità, dal 2 al 30 settembre 2024, all’indirizzo pec protocollo@pec.regione.liguria.it. Sito web

Sardegna: pubblicato l’invito per il “Premio Luigi Crespellani”

Pubblicato l’invito a manifestare interesse a partecipare al “Premio Luigi Crespellani” per l’individuazione e il riconoscimento pubblico degli enti locali sardi che si sono particolarmente distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate con evidenti risultati positivi nei confronti dei cittadini. Il Premio propone di selezionare e, conseguentemente finanziare: Progetti in fase di avviamento; Progetti in corso; Progetti conclusi L’obiettivo è quello di avviare o rafforzare le comunità territoriali, funzionalmente o fisicamente contigue, che sviluppino una maggiore coesione sociale e culturale, tra le comunità aderenti. Saranno positivamente valutate le proposte capaci di intervenire con idee che facciano sintesi sulle cinque componenti: pensare e utilizzare al meglio il paesaggio, azioni in linea con lo sviluppo sostenibile, la promozione della solidarietà e l’inclusione sociale, la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale materiale ed immateriale e la rigenerazione urbana nel territorio di riferimento. Al primo progetto classificato verrà corrisposta la somma di 50.000 euro; al secondo progetto classificato la somma di 30.000 euro ; al terzo progetto classificato la somma di 20.000 euro Le domande, corredate delle schede descrittive di intervento, devono pervenire entro le ore 24:00 del 15 ottobre 2024. Sito web

Sardegna: previsti finanziamenti per la gestione associata di funzioni comunali

Pubblicato l’avviso per l’accesso a finanziamenti e incentivi per la gestione associata svolta dalle unioni di Comuni, dalle comunità montane e dalla rete metropolitana del nord della Sardegna per l’anno 2024. Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della gestione associata di funzioni comunali ammontano complessivamente a 27.747.628,77 euro. La domanda di finanziamento corredata dai relativi allegati dovrà essere presentata unicamente via Pec all’indirizzo: enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il 4 ottobre 2024. Con un successivo atto, verrà disposto il riparto e l’impegno di spesa a favore delle Unioni di Comuni, delle Comunità Montane e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna che entro i termini della scadenza avranno presentato correttamente la richiesta di finanziamento. Sito web