Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 1,4 milioni per promuovere il turismo di prossimità

Al via il bando “ogni giorno in Lombardia” seconda edizione – finestra 2025 attivato dalla Regione Lombardia. La misura promuove lo sviluppo dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e completano la strategia regionale. L’obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell’offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell’offerta. Il bando è rivolto a enti locali regionali titolari di competenza in materia di promozione turistica; camere di commercio lombarde; soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle pubbliche amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda. Il budget è pari a 1.400.000 euro. Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto. Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale bandi e servizi raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l’apposita modulistica dal 21 novembre 2024 al 31 gennaio 2025. Sito web

Liguria: prevista la ripartizione delle risorse statali per le Unioni di Comuni

Con la delibera n. 803/2024, la Giunta regionale della Liguria ha avviato la procedura per la ripartizione delle risorse disponibili per le Unioni di Comuni già costituite e attive al 16 settembre 2024. Le risorse messe a bando sono pari a euro 133.296,27. Al bando possono quindi concorrere tutte le Unioni di comuni, purché in possesso dei requisiti minimi di natura giuridico-finanziaria. Il contributo massimo concedibile è di euro 30.000 per Unione. La domanda di contributo redatta sul modello di istanza allegato alla delibera, pena l’esclusione, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) entro il 16 settembre 2024 all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it. Per qualsiasi informazione o chiarimento è attiva la casella Pec protocollo@pec.regione.liguria.it. Sito web

Piemonte: previsti fondi per i centri per uomini autori di violenza di genere

La Regione Piemonte ha previsto lo stanziamento di 293.437 euro per finanziare i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere. La quota sarà suddivisa in quota uguale per ciascun centro, è finalizzata in particolare a sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Cuav già conformi ai requisiti previste dall’intesa o in corso di adeguamento, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, nonché all’attività di follow up dei programmi di trattamento attivati, nel rispetto della riservatezza e anonimato degli utenti, anche ai fini di verifica e monitoraggio dei flussi informativi. Il bando è rivolto agli enti locali. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in formato. Pdf e via Pec all’indirizzo: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it entro le ore 12.00 del 3 ottobre 2024. Sito web

Puglia: 170mila euro per sostenere i rituali festivi legati al fuoco

Approvato dalla Regione Puglia il bando per l’erogazione dei contributi in favore dei rituali festivi legati al fuoco, anno 2024. L’impegno di spesa previsto è di 170.000 euro. Il bando, in attuazione della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2018 e del regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, disciplina le modalità di accesso ai contributi a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni inserite nel Registro dei rituali festivi legati al fuoco. Possono accedere ai contributi i Comuni del territorio regionale nonché gli enti svolgenti attività senza scopo di lucro (associazioni e comitati), in qualità di organizzatori degli eventi iscritti nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco. La domanda di assegnazione del contributo va presentata entro il 21 settembre 2024. Sito web

Toscana: attivato bando per l’attuazione delle strategie territoriali in aree urbane

Previsto dalla Regione Toscana un bando per la verifica dell’ammissibilità a finanziamento delle operazioni che attueranno le 13 strategie territoriali integrate in aree urbane, sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze e alle potenzialità del territorio, con un approccio basato sui principi di integrazione delle politiche, di efficacia e di efficienza, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale Fesr 2021-2027. I 19 Comuni beneficiari delle 13 Strategie possono presentare le domande di ammissibilità a finanziamento per le operazioni che attuano le Strategie territoriali dalle ore 12:00 del 20 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024. Le domande possono essere presentate solo online sul sistema finanziamenti Toscana (Sft) di Sviluppo Toscana spa, all’indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/ con accesso al sistema tramite identità digitale. Sito web