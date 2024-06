Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 1 milione di euro per l’inclusione socio scolastica dei minori stranieri

La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando per contrastare le povertà educative e per sostenere l’integrazione e l’inclusione nelle comunità dei giovani stranieri. L’obiettivo generale dell’invito è sostenere le progettualità locali, nella responsabilità dei Comuni, finalizzate a promuovere la piena inclusione di tutti i giovani nella comunità scolastica e nella comunità territoriale agendo in chiave di innovazione sociale per la crescita inclusiva. Possono presentare proposte i Comuni aventi una popolazione complessiva compresa tra i 10.000 e 25.000 abitanti e una percentuale di giovani stranieri nella fascia tra i 3 e i 18 anni pari o superiore al 18% della popolazione nella stessa fascia di età come indicati nella Tabella al punto 4 dell’invito. Il budget disponibile è di 1 milione di euro previsto nel programma regionale Fse+ 2021-2027 priorità 3, inclusione sociale – obiettivo specifico k) come quantificate per ciascun Comune nella tabella al punto 4. Scadenza per la presentazione delle candidature: 20 novembre 2024. Sito web

Emilia Romagna: cultura, stanziati fondi a sostegno delle rievocazioni storiche

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere l’organizzazione delle manifestazioni storiche organizzate dagli Enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco delle associazioni di rievocazione storica. Inoltre vuole sostenere progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati dalle associazioni iscritte nell’elenco delle Associazioni di rievocazione storica. Sono ammesse le spese per: l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni storiche; la conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio di attrezzature e materiali; la consulenza e assistenza tecnico-specialistica per progettazione, sviluppo e verifica dei risultati; forfetarie di carattere generale. Il budget disponibile è di 300.000 euro. La domanda deve essere inviata esclusivamente via Pec, all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il 26 luglio 2024. Sito web

Emilia Romagna: 500 mila euro per supportare l’integrazione di Rom e Sinti

La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando per il rafforzamento della capacità istituzionale e delle reti di collaborazione pubblico privato, delle organizzazioni della società civile attraverso misure di networking per l’innovazione sociale e per i servizi sociali, così come previsto nel Programma regionale Fse+ 2021-2027, con particolare riferimento all’integrazione della popolazione Rom e Sinti residente.. In particolare, si intende attivare e sostenere progettualità volte a costruire/rafforzare reti pubblico-privato che, a partire da un’analisi dei fabbisogni, definiscano e sperimentino direttamente azioni di contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica, al divario digitale e azioni per accompagnare la transizione abitativa. Possono essere candidati progetti – presentati da Comuni - che permettano, in una logica di sistema e attraverso il pieno coinvolgimento delle comunità locali, di rafforzare la capacità istituzionale e delle reti di collaborazione pubblico/privato, delle organizzazioni della società civile incluse quelle formali e informali che rappresentano le comunità Rom e Sinti. Il budget disponibile è di 500 mila euro. Due le scadenze: ore 12 del 17 settembre 2024, e ore 12 del 16 gennaio 2025. Sito web

Trento: cultura, stanziati fondi per gli enti locali per progetti sovracomunali

La Provincia autonoma di Trento intende sostenere finanziariamente per l’anno 2024 i progetti culturali di carattere sovracomunale che, oltre alla condivisione degli obiettivi delle iniziative, favoriscano la costruzione di relazioni durature tra gli operatori culturali del territorio attraverso la reciproca conoscenza e generativa collaborazione; progetti che sviluppino idee, anche innovative, per valorizzare il patrimonio culturale locale, materiale e immateriale; progetti culturali che favoriscano la crescita delle comunità coinvolte anche sotto il profilo sociale, economico e di benessere collettivo e individuale. Possono presentare domanda i Comuni e le comunità di valle della Provincia autonoma di Trento. Nel caso in cui la titolarità del progetto sia in capo a più Comuni, la domanda dovrà essere presentata da un Comune individuato quale capofila. La domanda, indirizzata al servizio attività e produzione culturale, va trasmessa tramite Pec all’indirizzo serv.attcult@pec.provincia.tn.it. Scadenza: 8 luglio 2024. Sito web

Piemonte: 400mila euro per la formazione nelle scuole contro la vilenza di genere

La Regione Piemonte ha attivato un bando per promuovere azioni di informazione, comunicazione e formazione nelle scuole sul tema della violenza di genere. I finanziamenti sono destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell’ambito del Piano Operativo del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”, Azione 3. Il bando è rivolto ai Comuni e alle organizzazioni titolari dei centri antiviolenza in rete con gli enti e i soggetti impegnati nello specifico settore di intervento. Il budget è pari a 400mila euro. Le domande di contributo devono essere redatte esclusivamente sull’apposita modulistica e trasmesse in formato Pdf via Pec, indicando nell’oggetto “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023” – “Azione 3, all’indirizzo: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it, entro le ore 12.00 del 12 settembre 2024. Sito web