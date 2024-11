Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Calabria: protezione civile, stanziati fondi per la digitalizzazione dei piani comunali

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile comunali sulla piattaforma regionale (PC2) e l’acquisto di cartellonistica per l’individuazione fisica delle aree di emergenza. Beneficiari dei finanziamenti sono tutti i Comuni della Regione Calabria. L’entità del contributo massimo concesso a finanziamento è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile in sede di istruttoria dagli uffici regionali competenti ed è graduato in funzione della popolazione residente nel territorio amministrativo del soggetto beneficiario richiedente. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a 7.660.000 euro. La selezione delle istanze ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura “a graduatoria” sulla base di una valutazione comparativa tramite criteri predeterminati. Per informazioni e chiarimenti sull’avviso e sulle relative procedure è possibile contattare i seguenti indirizzi email: protezionecivile@regione.calabria.it. L’avviso pubblico è del 10 ottobre 2024. La scadenza è prevista 45 gg dopo la pubblicazione sul BUR della Regione Calabria. Sito web

Piemonte: attivato finanziamento per le scuole dell’infanzia paritarie

La Regione Piemonte ha attivato un bando per l’erogazione di fondi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’anno scolastico. 2024/2025. Destinatarie del finanziamento sono le scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti sul territorio regionale. L’intervento si attua tramite i Comuni in forma singola o associata che, precedentemente all’inizio dell’anno scolastico, sottoscrivono su richiesta delle scuole apposite convenzioni aventi validità almeno triennale. Possono partecipare i Comuni, in forma singola o associata. La dotazione finanziaria è pari a 7.700.000 euro. L’ente richiedente - Comune o Scuola dell’infanzia nel caso previsto è tenuto a compilare la modulistica indicata all’interno dei punti 8 e 9, da trasmettere alla Regione Piemonte entro il 30 novembre 2024 a mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella: istruzione@cert.regione.piemonte.it indicando il seguente oggetto: art. 14 L.R. 28/2007 – Istanza di contributo a.s. 2024/2025. Sito web

Toscana: progetti di investimento di “accessibilità universale” nei territori locali

A decorrere dal 25 ottobre 2024 è aperta la possibilità per i Comuni e le Unioni dei Comuni della Regione Toscana di presentare domanda per il finanziamento di progetti di investimento di “accessibilità universale” nei territori locali. L’Avviso pubblico è finalizzato a sostenere la presentazione e l’attuazione di progetti di investimento per l’accessibilità universale nei territori locali, ossia progetti funzionali alla inclusione sociale nell’ottica della utilizzabilità di spazi, servizi ed eventi pubblici nel modo più esteso possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate ulteriori. I progetti di investimento dovranno fare riferimento alle disabilità, fra le quali sono compresi anche i fattori contestuali ossia le fattispecie di incapacità personali di interazione con l’ambiente a causa della conformazione o organizzazione del medesimo. I progetti di investimento sono presentati dai Comuni, come singoli oppure quali capofila in rete con ulteriori Amministrazioni Locali limitrofe, oppure dalle Unioni dei Comuni della Toscana. Budget disponibile pari a 1.000.000 di euro. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 24 del 30 novembre 2024. Sito web

Iniziativa Urbana Europea: bando per Peer Reviews per lo sviluppo urbano

L’Iniziativa Urbana Europea (EUI) ha lanciato un nuovo bando per Peer Reviews, che rimane aperto fino al 13 novembre 2024. La Peer Review è una delle attività di capacity building offerte da EUI per aiutare le città europee a migliorare la progettazione e l’attuazione delle loro strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUD) attraverso un processo di benchmarking e apprendimento tra pari, che culmina in un evento in cui tutte le città coinvolte possono discutere problemi e sfide comuni e condividere le migliori pratiche. Ogni Peer Review coinvolge una “city under review”, vale a dire una “città sotto esame” (beneficiario primario), che lavora con rappresentanti di altre città (fino a sei città) che agiscono come “peer reviewer” (beneficiari secondari). Possono candidarsi come “city under review” solo le città che ricevono il sostegno del FESR per lo sviluppo e l’attuazione della loro strategia SUD, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) 2021/1058 (note come “città dell’art.11”). Possono, invece, partecipare in qualità di “peer reviewer” rappresentanti di qualsiasi autorità urbana dell’UE che abbiano esperienza nella progettazione e attuazione di strategie integrate e basate sul territorio. Scadenza: 13 novembre 2024. Sito web

European City Facility: aperto bando per i piani d’azione su clima ed energia delle città europee

Resterà aperto fino al 18 dicembre il 7° bando dello European City Facility (EUCF), lo strumento finanziato nel quadro di LIFE - Sottoprogramma Transizione all’energia pulita per sostenere municipalità e autorità locali nello sviluppo di un concept di investimento (Investment Concept) relativo all’attuazione di azioni contenute nei loro piani d’azione per il clima e l’energia. I suoi destinatari sono le municipalità e le autorità locali e i loro raggruppamenti che presentano i seguenti requisiti: hanno un piano per il clima e l’energia approvato, dimostrano un impegno politico per lo sviluppo del concept di investimento proposto. Il bando finanzierà un massimo di 71 progetti, con un contributo finanziario fisso di 60.000 euro a progetto a sostegno delle attività necessarie allo sviluppo del concept di investimento. Il budget del bando è leggermente ridotto rispetto al bando precedente e ammonta a 4,260 milioni di euro suddivisi su 3 zone geografiche: Europa centrale: 1,74 milioni (saranno finanziate 29 proposte) Paesi del Nord e Europa occidentale: 1,08 milioni (saranno finanziate 18 proposte) Europa meridionale (che comprende l’Italia): 1,44 milioni (saranno finanziate 24 proposte). Sito web