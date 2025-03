Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: Al via l’“Open innovation challenges per le Pubbliche Amministrazioni”

Nel contesto del progetto “ER2Digit” - European Digital Innovation Hub della regione Emilia-Romagna per tramite della partnership tra ART-ER, LEPIDA e CINECA è stato attivato un bando per l’individuazione delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna interessate a usufruire del servizio “Open innovation challenges per le pubbliche amministrazioni” - codice 2025-NET-ART-03-ChallengeOI. PNRR - M4C2I2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico”. Ogni Soggetto potrà presentare una sola candidatura. Nel caso di invio di più candidature da parte del medesimo soggetto, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta nei termini sopra indicati, in ordine cronologico, in rettifica e sostituzione alle precedenti. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09 maggio 2025. Sito web

Friuli Venezia Giulia: 1,5 milioni per recuperare e valorizzazione i beni militari dismessi

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto l’erogazione di finanziamenti agli enti locali per la redazione del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” per il recupero e la valorizzazione dei beni militari dismessi per i quali gli stessi enti locali intendono presentare istanza di trasferimento da attuarsi con le procedure di cui all’articolo 65 dello statuto di autonomia. Lo stanziamento è di 1,5 milioni di euro nel triennio 2025 - 2027 suddivisi in 500mila euro all’anno. La domanda deve essere inviata al servizio demanio della direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio tramite Pec a patrimonio@certregione.fvg.it, corredata dalle informazioni tecniche che descrivano l’utilizzo proposto, l’intervento necessario e i costi parametrici associati, nonché eventuali costi di gestione con piano di copertura degli stessi secondo la modulistica messa a disposizione dal servizio competente. Sito web

Lombardia: al via i fondi per sotenere e contrastare la povertà energetica

La Regione Lombardia nel Pr FSE 2021-2027 ha previsto il finanziamento di percorsi di accompagnamento degli inquilini dei servizi abitativi pubblici nell’emergenza energetica. Nello specifico la linea 2 – Azione di sostegno e contrasto alla povertà (azione L.1) prevede un finanziamento di servizi territoriali integrati per l’attivazione sociale e il potenziamento di servizi di accompagnamento all’abitare di persone in condizioni di vulnerabilità. La misura è rivolta ad Aler e ai Comuni e concerne un sostegno e contrasto alla povertà mediante l’erogazione di un contributo di solidarietà volto a sostenere gli inquilini in difficoltà socioeconomica, anche a causa dell’aumento dei costi energetici. Il budget disponibile è pari a euro 57.896.000 euro. Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto. Scadenza 30 giugno 2025. Sito web

Puglia: al via fondi per la cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali

Per via dell’aumento della popolazione dei cinghiali degli ultimi anni, causa di un significativo incremento dei sinistri stradali, con danni a veicoli e persone, la Regione Puglia ha previsto quali misure di prevenzione, l’installazione di segnaletica stradale di pericolo per l’attraversamento cinghiali, di tipo tradizionale e ancor più di tipo luminoso. La somma, complessivamente messa a bando per l’esercizio finanziario 2025, in termini di contributo, è pari a euro 75.000. Il contributo massimo erogabile per amministrazione locale è pari a 10.000 euro. Possono presentare istanza di contributo i Comuni per interventi su strade di loro esclusiva competenza. Le domande devono essere presentate entro il 29 agosto 2025. Sito web

Veneto: stanziati fondi per valorizzare il patrimonio culturale della ex Serenissima

La Regione Veneto ha previsto un bando rivolto agli enti locali per la salvaguardia del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea. Il contributo massimo concedibile è pari al massimo all’80% del costo progettuale ammesso. Il budget disponibile è pari a 214.280 euro per gli interventi finanziati con spesa d’investimento (restauri ed interventi materiali); 190.000 euro per gli interventi finanziati con spesa corrente (studi, manifestazioni, gemellaggi eccetera). Gli interventi per spese d’investimento possono essere ammessi a finanziamento per progetti di importo complessivo di almeno 25.000 euro . A prescindere dalla spesa ammessa, il contributo regionale erogabile non potrà in ogni caso essere superiore a 40.000 euro. Gli interventi per spese correnti possono essere ammessi a finanziamento progetti di importo complessivo pari ad almeno 8.000 euro. A prescindere dalla spesa ammessa, il contributo regionale erogabile non potrà in ogni caso essere superiore a 15.000 euro. Scadenza prevista: 20 maggio 2025. Sito web