Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Friuli Venezia Giulia: in uscita il bando 2025 per la manutenzione della viabilità

Con legge regionale il Friuli Venezia Giulia ha previsto il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità dei Comuni. Il bando è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato. Potranno usufruire dei finanziati gli interventi che riguarderanno le strade comunali e le loro strette pertinenze, che siano funzionali all’esercizio in sicurezza della circolazione, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell’infrastruttura. I finanziamenti sono concessi con priorità ai Comuni fino a 3.000 residenti e ai Comuni montani sulla base dei criteri contenuti nel bando che viene deliberato ogni anno. Il bando 2025 è in via di definizione e sarà disponibile a breve. Sito web

Liguria: previsti contributi ai Comuni per spese per di minori accolti in strutture socioeducative

L’avviso previsto dalla Regione Liguria ha la finalità di sostenere i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che incontrano crescenti difficoltà nel provvedere alle spese per i minorenni in carico ai servizi sociali e collocati in strutture socioeducative residenziali. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.000.000 euro. Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2024 riferite a rette: per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di minorenni in carico ai servizi sociali del Comune; per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia stato disposto il cosiddetto “prosieguo amministrativo” della tutela. Sono escluse le spese riferite all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in quanto già oggetto di supporto economico dello Stato attraverso apposito fondo nazionale. Qualora la dotazione economica dell’avviso non fosse sufficiente a finanziare tutte le richieste il contributo verrà ricalcolato proporzionalmente. Le richieste devono pervenire entro il 7 Aprile 2025. Sito web

Piemonte: transizione energetica, previsto il miglioramento della rete di illuminazione pubblica

Il bando attivato dalla Regione Piemonte intende agevolare la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica comunale mediante la stipula di contratti di appalto nell’ambito del programma regionale Fers Piemonte 2021/2027 - Priorità II - RSO 2.1 – Azione II.2i.3. La dotazione finanziaria è di 12.750.000 euro. Sono ammissibili esclusivamente interventi sugli impianti di illuminazione pubblica sulle reti pubbliche esterne agli edifici, in aree di proprietà pubblica e comunque destinate a viabilità, parcheggi, piste ciclopedonali, spazi pubblici aperti quali parchi, giardini, aree a verde destinate a servizi pubblici. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari al massimo all’80% delle spese ammissibili. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione a eccezione delle Provincie e della Città Metropolitana che possono presentare sino a quatro domande. Le domande dovranno essere presentate dal 3 marzo al 31 ottobre 2025. Sito web

Sardegna: cultura, 1,8 milioni per sostenere gli eventi della tradizione identitaria

La finalità dell’iniziativa prevista dalla Regione Sardegna è incrementare lo sviluppo del turismo regionale, favorendo l’organizzazione di manifestazioni della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comuità. Il budget disponibile è pari a 1.800.000 euro. Nel bando vengono indicati alcuni requisiti obbligatori ai fini dell’ottenimento del contributo: le spese per azioni di promozione e comunicazione devono essere minimo il 20% del contributo concesso; è necessario un cofinanziamento obbligatorio minimo pari almeno al 50% delle entrate ammissibili del programma; è necessario che venga assegnato un punteggio minimo di 40 punti. L’erogazione del contributo è subordinata inoltre alla verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata rispetto alla spesa ammessa e al completamento della manifestazione. L’istanza di richiesta del contributo deve essere presentata entro il 10 marzo 2025. Sito web

Commissione europea: Cerv, bando 2025 per la prevenzione della violenza di genere e sui minori

Nel quadro del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (Cerv) è aperto - fino al 7 maggio 2025 - il nuovo bando per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e sui minori. La Call ha messo in campo complessivamente 23.000.000 di euro per finanziare progetti focalizzati su quattro priorità: 1. azioni transnazionali su larga scala e a lungo termine per contrastare la violenza di genere; 2. azioni mirate per la protezione e il sostegno delle vittime e delle sopravvissute alla violenza di genere e alla violenza domestica; 3. azioni mirate per la prevenzione violenza online; 4. azioni mirate per far funzionare concretamente i sistemi integrati di protezione dell’infanzia. I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno due soggetti (lead applicant + 1 partner co-applicant). In ogni caso, il progetto proposto deve coinvolgere almeno un’autorità pubblica a livello locale/comunale, regionale o nazionale. Il contributo Ue potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili del progetto. Sito web