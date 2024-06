Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: promozione culturale, incentivi ai Comuni sotto i 50mila

La Regione Emilia Romagna ha approvato un bando per il sostegno di progetti e attività di promozione culturale a livello decentrato. L’avviso intende sostenere manifestazioni caratterizzate da una consolidata tradizione o per caratteri innovativi, incrementando la fruizione di attività culturali da parte della collettività, anche attraverso nuove forme di sperimentazione e l’utilizzo del digitale. Possono presentare domanda di contributo: soggetti costituiti o partecipati da Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, con sede legale sul territorio regionale, nei cui statuti sia prevista tra le finalità istituzionali la promozione culturale; Fondazioni senza scopo di lucro sottoposte a direzione, coordinamento o controllo da parte di pubbliche amministrazioni, con sede legale sul territorio regionale e che svolgono esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale. La domanda deve essere presentata tassativamente entro e non oltre il 20 giugno 2024. Sito web

Emilia Romagna: oltre 1milione per sostenere la formazione digitale dei giovani

La Regione Emilia Romagna intende stimolare la definizione e realizzazione sul territorio di progetti/sportelli che si propongono di contribuire alla costruzione di una comunità digitale regionale attivando singole comunità locali attraverso incontri, eventi, iniziative, contest e laboratori che trattino i temi dell’intelligenza artificiale e dei social media in una chiave di opportunità positive per la crescita personale, professionale e culturale. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da soggetti pubblici, Comuni e Unioni di Comuni in possesso di almeno una delle due condizioni indicate al paragrafo 2 del bando. Le risorse disponibili sono pari a 1.100.000 euro, che provengono dal Pr Fesr 2021-2027, priorità 1, azione 1.2.4. - Contributi per i Comuni e Unioni di Comuni. Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite applicativo Sfinge 2020 a partire dalle ore 13.00 del giorno 7 giugno 2024 fino alle ore 13.00 del giorno 31 luglio 2024. Sito web

Emilia Romagna: attivato il bando “Passeggiate patrimoniali natura e cultura”

La Regione Emilia Romagna ha previsto la concessione di contributi per l’ideazione e realizzazione di passeggiate patrimoniali da attuarsi nei parchi e giardini storici del territorio regionale. l’avviso individua come beneficiari i Comuni, le unioni dei Comuni, le Province, la città metropolitana di Bologna, le Università. I beneficiari devono essere proprietari o avere in gestione parchi o giardini storici, dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico, presenti sul territorio Regionale. Le risorse disponibili sono pari a 50.000 euro, così suddivise: euro 30.000 per la linea di finanziamento n. 1 destinata alla valorizzazione di giardini pubblici; euro 20.000 per la linea di finanziamento n. 2 destinata alla valorizzazione di giardini privati. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma on-line per la richiesta dei contributi improrogabilmente entro le ore 16 del 8 luglio 2024. Sito web

Toscana: immobili pubblici, attivati fondi per la produzione di energia da rinnovabili

La Regione Toscana ha aperto il bando relativo a progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici: Comuni; Province; Città metropolitane; unioni di Comuni; aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere. Non sono ammessi progetti riguardanti le residenze sanitarie assistenziali (Rsa) pubbliche. I soggetti proponenti non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in stato di dissesto finanziario. A tal fine è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante da allegare alla domanda. Le domande di contributo potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 5 giugno 2024 fino alle ore 12.00 del 16 settembre 2024 esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA) sul sistema informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT) disponibile all’indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it Sito web