Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lazio: giubileo 2025, stanziati fondi per interventi nei Comuni

In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, la Regione Lazio ha promosso l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi funzionali e strumentali volti ad incrementare l’offerta di servizi ai pellegrini. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione, l’adeguamento degli impianti tecnologici, il contenimento dei consumi energetici, l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché attività dirette alla valorizzazione dei luoghi con valenza storica, culturale, naturalistica e paesaggistica, mediante interventi di riqualificazione, cura e salvaguardia, di potenziamento della rete di illuminazione pubblica . I Comuni del Lazio possono presentare domanda anche in forma associata, purché con l’individuazione di un comune capofila, beneficiario del contributo. Possono essere coinvolti altri Enti, soggetti pubblici e privati, tra cui le parrocchie, le diocesi, gli istituti cattolici. Il beneficio economico riconosciuto ai Comuni ammessi al finanziamento, non potrà superare l’importo massimo di 125.000 euro. La manifestazione di interesse deve essere presentata, pena l’esclusione, entro le ore 25:59 del 24 ottobre 2024. Sito web

Lazio: giubileo 2025, stanziati fondi per accoglienza e fruizione luoghi di culto

La Regione Lazio promuove l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di attività atte ad incrementare l’offerta di servizi ai pellegrini e finalizzate al miglioramento dell’accoglienza e della fruizione dei luoghi di culto per le celebrazioni giubilari. L’invito è rivolto ai Comuni del Lazio, che intendano realizzare entro la fine del 2024 i servizi e le attività cui la manifestazione di interesse è finalizzata. Scopo dell’invito è il riconoscimento di un sostegno finanziario per la realizzazione di tali iniziative. I Comuni del Lazio possono presentare domanda anche in forma associata, purché con l’individuazione di un comune capofila, beneficiario del contributo. Il beneficio economico riconosciuto ai Comuni ammessi al finanziamento, non potrà superare l’importo massimo di 50.000 euro. La manifestazione di interesse, completa di tutta la documentazione richiesta e redatta in conformità al modello Allegato 2 al presente avviso, deve essere presentata, pena l’esclusione, entro le ore 23:59 del 24 ottobre 2024. Sito web

Marche: stanziati fondi per supportare l’eliminazione delle barriere architettoniche

La Regione Marche ha previsto un bando per la concessione di contributi per la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche a cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell’articolo 32, comma 21 della legge 41/1986 e dell’articolo 24, comma 9 della legge 104/1992. Le risorse disponibili sono pari a 108.550,55 euro e verranno assegnate in via prioritaria ai Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e 20.000 abitanti. A ciascun Comune verrà assegnato un contributo massimo di 5.000 euro. La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Regione Marche - Direzione Politiche Sociali - Settore Contrasto al Disagio entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2024 (fa fede la ricevuta rilasciata dal sistema informatico), utilizzando la procedura di invio telematico prevista dal sistema informativo regionale ProcediMarche, accedendo alla piattaforma con SPID, CNS o CIE. La piattaforma sarà disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit%C3%A0/Eliminazione-delle-Barriere-Architettoniche fino alle ore 12.00 a.m. del 15 novembre 2024. Sito web

Piemonte: stanziati fondi per promuovere la legalità e il ricordo delle vittime di mafie

Per l’anno 2025 la Regione Piemonte ha rinnovato il sostegno alle azioni di sensibilizzazione della società civile da realizzarsi in occasione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio, attraverso la concessione di contributi a enti locali e alle associazioni. Le iniziative devono svolgersi nel periodo dal 21 febbraio al 21 aprile 2025. Le risorse stanziate sono 32.500 euro suddivise in 16.500 euro per la concessione di contributi a favore degli enti locali; 16.000 euro per la concessione di contributi a favore di associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite. La domanda di contributo e i documenti richiesti devono essere inoltrati al seguente indirizzo pec regionale: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it dal 3 ottobre al 4 novembre 2024. Sito web

EIT Urban Mobility: aperto il bando per le Twin Cities di NetZeroCities

EIT Urban Mobility ha pubblicato il bando per le Twin Cities del Twinning Learning Programme di NetZeroCities, aperto fino al 31 ottobre 2024. Il bando, organizzato nell’ambito della Missione UE sulle Città, mira a fornire sostegno alle città nel loro percorso verso la neutralità climatica, unendo centri urbani con interessi simili nell’agevolare i cambiamenti sistemici necessari. Il programma di gemellaggio, che si svilupperà su una durata di 18 mesi, prevede lo scambio di conoscenze e buone pratiche dedicate tra le città gemelle selezionate tramite il supporto, il monitoraggio e la guida di NetZeroCities. Le città selezionate dal bando saranno accoppiate a centri urbani pilota della seconda e terza parte del programma, i quali stanno testando nuovi approcci per una transizione climatica rapida nel contesto di Horizon Europe tramite soluzioni individuali o in cluster. Il budget del programma coprirà le spese e i viaggi per tre visite di persona tra i partecipanti. Sito web