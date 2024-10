Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli Venezia Giulia: previsti fondi per progetti informativi sulla figura del caregiver familiare

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di promuovere e sostenere economicamente iniziative di informazione e orientamento proposte da enti pubblici e del terzo settore finalizzate alla sensibilizzazione e diffusione del riconoscimento della figura del caregiver familiare. Possono beneficiare del finanziamento i Comuni, gli enti locali e le associazioni o fondazioni. Sono finanziabili spese di formazione e collaborazione direttamente connesse con l’attività finanziata; spese di pubblicità e di promozione, quali stampa e diffusione di materiale informativo e/o didattico; spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato, quali eventuali spese di affitto per i locali adibiti allo svolgimento delle attività; acquisto di materiale di facile consumo; spese per utenze sostenute in funzione della realizzazione dell’iniziativa. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a euro 80.000. I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo entro il termine di martedì 12 novembre 2024. Sito web

Lombardia: fauna selvatica, attivati fondi per il contenimento delle nutrie tramite progetti innovativi

La Regione Lombardia nell’ambito della gestione della fauna selvatica, ha previsto un bando per l’erogazione di contributi in conto corrente per interventi di contenimento delle nutrie tramite l’intervento di ditte specializzate, annualità 2024. Posso partecipare le Province e la Città metropolitana di Milano. Ogni richiedente può presentare una sola istanza di partecipazione. I fondi stanziati corrispondono a 80.000 euro. Eventuali spese eccedenti l’importo massimo oggetto del contributo sono a carico del richiedente. La domanda di contributo, deve essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato esclusivamente per via telematica su Bandi e Servizi dal 21 ottobre al 31 ottobre 2024. Le istanze di partecipazione dovranno essere inoltrate corredate dal progetto che illustra i dettagli degli interventi previsti. Sito web

Lombardia: ricognizione ulteriori fabbisogni e contributi per gli eventi calamitosi maggio 2024

La Regione Lombardia con riferimento agli eventi calamitosi occorsi dal 15 al 25 maggio 2024, ha aperto una procedura di ricognizione degli ulteriori fabbisogni per interventi e contributi di autonoma sistemazione rivolta agli enti locali e altri enti pubblici della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e Mantova. In particolare, potranno essere segnalati interventi di riduzione del rischio residuo finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità e altri interventi su strutture e infrastrutture pubbliche, sui beni culturali e sui beni paesaggistici. Dopo aver compilato la parte anagrafica relativa all’ente di appartenenza, sarà possibile procedere alla segnalazione dei fabbisogni, caricando i singoli interventi nelle rispettive categorie di appartenenza: lettera D, per gli “interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”; Lettera E, per gli “interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico”. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2024. Sito web

Piemonte: attivato il bando infrastrutture blu per migliorare la qualità delle acque e della biodiversità

L’Azione promossa dalla Regione Piemonte sostiene interventi di infrastrutturazione blu del territorio, multifunzionali e capaci di fornire servizi ecosistemici, finalizzati a ripristinare e migliorare la biodiversità connessa agli ambienti acquatici e la qualità complessiva delle acque, in accordo con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e gli indirizzi previsti dal piano regionale di Tutela delle Acque. Sono beneficiari del presente Bando i seguenti soggetti pubblici presenti sul territorio della Regione Piemonte: Città Metropolitana di Torino, Province Comuni, in forma singola o associata consorzi e unioni. Gli interventi dovranno essere strategicamente pianificati, ossia definire una rete connessa fisicamente e/o funzionalmente delle aree naturali e seminaturali limitrofe, in grado di garantire la protezione, il ripristino degli ecosistemi naturali o modificati e la loro gestione sostenibile e adattativa, innescando processi naturali che - in quanto tali - necessitano del minor apporto possibile di energia, fornendo simultaneamente benefici all’uomo e alla biodiversità. La dotazione finanziaria è pari a 11.359.400 euro. Domande dal 31 ottobre 2024 al 15 maggio 2025. Sito web

Sardegna: previsti fondi ai Comuni per l’organizzazione di eventi per il capodanno 2024

Il bando previsto dalla Regione Sardegna si articola in due sottomisure: “Cartellone 2.1”, con eventi durante i quali partecipano minimo 10.000 persone, e “Cartellone 2.2” con una partecipazione minima di minimo 3.000 persone. Possono accedere al contributo, i Comuni sardi che: non siano incorsi nelle sanzioni previste dall’articolo 75 comma 1 bis del Dpr n. 445/2000; non siano incorsi nelle cause di decadenza dei benefici economici o risoluzione contrattuale, previste nell’allegato 1 alla Dgr n. 20/53 del 30.06.2022; siano in regola con gli adempimenti contributivi, fiscali e quelli relativi al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro; assumano gli impegni previsti all’articolo 5 dell’allegato 1 alla Dgr n. 20/53 del 30.06.2022. La domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 di giovedì 24 ottobre fino alle ore 23.59 di lunedì 11 novembre 2024 utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico SIPES, disponibile al seguente indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml Sito web