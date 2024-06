Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Toscana: stanziati 5 milioni per valorizzare fortificazioni e città murate

La Regione Toscana ha attivato ai sensi della legge regionale 8/2021 il bando «interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana» rivolto ai Comuni del territorio, per interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o a esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali. La dotazione finanziaria stanziata sul bilancio regionale di previsione 2024-2026 e assegnata con il bando è pari a complessivi 5.000.000 di euro, di cui 2.500.000 euro sull’annualità 2024. È in corso di approvazione il decreto dirigenziale che dispone la proroga del termine per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del 16 settembre 2024. Per l’istruttoria delle domande presentate, l’attività di gestione, monitoraggio, controllo e pagamenti, la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa raggiungibile al seguente link. Sito web

Lombardia: “Nidi Gratis”, aperta per i Comuni la seconda finestra di rendicontazione

La Regione Lombardia ha dato il via alla seconda finestra di rendicontazione da parte dei Comuni per la misura Nidi gratis Bonus 2023/2024. Fino alle ore 16.00 del 21 giugno 2024 i Comuni potranno rendicontare le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024. La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni contribuendo all’abbattimento della retta per la frequenza del bambino al servizio, come prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio Isee. L’abbattimento dei costi della retta non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa se non compresa all’interno della retta). Il budget disponibile è pari a 16.000.000 di euro. Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto. Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi, a partire dalla data di pubblicazione, all’indirizzo di posta elettronica seguente: nidigratisfamiglie2324@regione.lombardia.it oppure contattare il numero unico 02.67653333 (attivo dal 18 ottobre 2023 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì). Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione si può chiamare il numero verde: 800 131 151 (sempre gratuito) oppure si può scrivere a bandi@regione.lombardia.it. Sito web

Emilia Romagna: fino a 500mila euro per la riattivazione di teatri e spazi per spettacoli

La Regione Emilia Romagna ha previsto la concessione di contributi per sostenere gli enti pubblici nella realizzazione di progetti per il ripristino, la ristrutturazione e la riqualificazione delle sedi di spettacolo. Le tipologie di interventi finanziabili riguardano: il ripristino dell’agibilità e della fruibilità di sedi di spettacolo di proprietà pubblica attualmente non attive; la ristrutturazione, il restauro, l’adeguamento di sedi di spettacolo di proprietà pubblica; la riduzione del consumo energetico nei teatri; l’innovazione tecnologica; l’acquisto e l’installazione di attrezzature tecnologiche. La dotazione finanziaria prevista è pari a 4 milioni di euro, di cui 2 milioni per l’annualità 2025 e 2 milioni per l’annualità 2026. Il contributo regionale non potrà eccedere la percentuale dell’80% della spesa ritenuta ammissibile e il contributo massimo concedibile è di euro 500.000,00. Le domande devono essere presentate entro il 10 settembre 2024. Sito web

Emilia Romagna: oltre 5 milioni per incentivare le Unioni di Comuni

La Regione Emilia Romagna ha avviato il “programma di riordino territoriale (Prt) 2024-2026” per incentivare la gestione associata di funzioni comunali per uno sviluppo territoriale finalizzato a offrire servizi innovativi e inclusivi ai cittadini, a partire dalle trasformazioni digitali e green. Le Unioni di Comuni possono fare domanda online entro le ore 12 del 15 luglio 2024. La concessione dei contributi avverrà entro il 15 ottobre 2024. Le risorse disponibili sono così distribuite: 2.100.000 euro a favore delle Unioni avanzate; 3.100.000 euro a favore delle Unioni in sviluppo e avviate; I suddetti budget saranno ripartiti distintamente per i due gruppi di Unioni indicati, sulla base dei punti totalizzati nelle schede funzione e con l’applicazione dei punteggi ulteriori derivanti dal calcolo della virtuosità e della complessità territoriale. Per ogni informazione è possibile contattare: AssistenzaPRT@regione.emilia-romagna.it Sito web

European urban initiative (Eui): pubblicato il terzo invito per l’innovazione urbana

Per rafforzare e potenziare ulteriormente lo sviluppo urbano sostenibile nelle città dell’Ue, la Commissione europea ha lanciato il terzo invito a presentare proposte per un valore totale di 90 milioni di euro nell’ambito dell’Iniziativa urbana europea. I progetti selezionati nell’ambito del presente invito testeranno soluzioni innovative nelle città per aiutarle a realizzare le transizioni verde e digitale. I progetti devono concentrarsi su una delle due priorità seguenti: Transizione energetica: sperimentare ed esplorare soluzioni innovative e tangibili che garantiscano sistemi energetici locali convenienti, sicuri e più puliti. Tecnologia nelle città: esplorare le tecnologie emergenti e le soluzioni digitali per migliorare i servizi pubblici, la governance urbana, la qualità della vita, il coinvolgimento dei cittadini e garantire che le nostre città siano più sicure, più protette e accessibili a tutti. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) cofinanzierà l’80% dei costi del progetto, e ciascun progetto riceverà fino a 5 milioni di euro. Scadenza 14 ottobre 2024. Sito web