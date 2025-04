Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: fino a 40mila euro ai Comuni per creare hub urbani e di prossimità

Attivati dalla Regione Emilia Romagna i fondi 2025 a favore dei Comuni, del territorio regionale, per studi di fattibilità per l’attivazione di hub urbani e di prossimità. possono richiedere i contributi i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio e dei servizi provinciali, che intendano attivare hub urbani e/o di prossimità secondo i requisiti previsti dall’allegato 1 della medesima deliberazione n. 1013/2024. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa prevista e ammissibile per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e del 70% ai Comuni con popolazione fino 50.000 abitanti e comunque fino ad un importo massimo di 25.000,00 euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili nell’anno di riferimento. Questa misura potrà essere incrementata di un ulteriore 20% della spesa prevista e ammissibile, per ogni ulteriore hub oggetto di proposta e comunque fino a un contributo massimo complessivo di 40.000 euro che, in ogni caso, non potrà risultare superiore alla spesa prevista e ammissibile. Scadenza: 30 giugno 2025. Sito web

Emilia Romagna: attivato bando da 500mila euro per sostenere Ucraina e Palestina

L’obiettivo prioritario del bando, promosso dalla Regione Emilia Romagna, è fornire aiuti umanitari, assistenza alla popolazione, agli sfollati e ai profughi della Palestina e dell’Ucraina. La Regione mette a disposizione 500.000 euro per progetti di emergenza, destinandone 200.000 ai territori dell’autonomia palestinese e 300.000 all’Ucraina. Il contributo per ogni progetto non può superare 100.000 euro, che potrà arrivare a coprire comunque il 100% del costo totale di progetto. L’avviso è rivolto ai Comuni, alle organizzazioni della società civile (OSCE e alle ONLUS). La domanda di contributo deve prevedere l’adesione al progetto di un soggetto co-proponente e un partener locale. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ciascun territorio di intervento. Per ogni area sono inoltre individuati alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile prioritari. La domanda dovrà essere trasmessa dal legale rappresentante del soggetto proponente entro le ore 16 del 6 maggio 2025. Sito web

Piemonte: attivato bando da 6 milioni per proteggere gli ambienti fluviali e lacustri

La regione Piemonte ha attivato un bando per sostenere economicamente la riqualificazione degli ambienti fluviali e lacustri, per aumentare la resilienza del territorio regionale ai rischi naturali derivanti dagli effetti negativi causati dal cambiamento climatico. Sono finanziabili interventi quali: la rinaturalizzazione delle sponde fluviali per trattenere le acque, favorire gli habitat e ricaricare le falde, la riqualificazione della vegetazione delle sponde e delle aree prossime ai corsi d’acqua e ai laghi, la realizzazione di fasce tampone, la creazione di corridoi ecologici, la riattivazione di risorgive, la ricostruzione di ambienti naturali idonei alla riproduzione delle specie acquatiche autoctone e il miglioramento delle caratteristiche morfologiche dei corsi d’acqua. Possono presentare progetti la Città Metropolitana di Torino, le Province, i Comuni, le Associazioni di Comuni, gli Enti di Gestione delle Aree Protette e delle aree di Rete Natura 2000, gli Enti Parco Nazionali. Budget 6.000.000 euro. Scadenza: 19 settembre 2025. Sito web

Toscana: prorogati i fondi per migliore gli impianti e gli spazi sportivi pubblici

Con decreto 6632 del 2 aprile 2025 la Regione Toscana ha prorogato alle ore 13 di giovedì 8 maggio 2025 la possibilità di richiedere un contributo per interventi di impiantistica sportiva. Possono presentare domanda di contributo i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Il contributo può essere richiesto per interventi a impianti sportivi di proprietà pubblica relativi a: la realizzazione di nuovi impianti sportivi o l’ampliamento di impianti esistenti; la riqualificazione delle strutture esistenti; la realizzazione di aree verdi e spazi all’aperto attrezzati, destinati alla pratica sportiva; l’acquisto di arredi e attrezzature sportive collegati a un impianto/spazio sportivo. La somma complessiva stanziata è di 10.000.000 di euro. Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, di almeno il 10% del costo complessivo di ogni intervento. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 5% del costo complessivo di ogni intervento. Ciascun Ente può richiedere complessivamente fino a 400.000,00 euro. Sito web

Campania: proroga per i “programmi di integrazione e autonomia per i cittadini dei paesi terzi”

Con decreto dirigenziale n. 34 dell’8/04/2025 la Regione Campania ha prorogato alle ore 16:00 del 12 maggio 2025 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico “ Programmi di integrazione e autonomia per i cittadini dei paesi terzi”. Destinatari del bando sono gli Enti Locali e le aziende speciali consortili, titolari di progetti di accoglienza Sai attivi e con utenti in carico. Gli interventi ammissibili dovranno prevedere obbligatoriamente entrambe le seguenti tipologie: strutture e servizi per l’housing e l’inclusione sociale ed economica: interventi per il sostegno alla rifunzionalizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture necessarie per sostenere e/o rafforzare l’erogazione di servizi pubblici alle persone e/o per il sostegno diretto ai target di riferimento, ivi inclusa l’ottimizzazione dell’offerta di alloggi funzionali alla durata dei percorsi di inserimento lavorativo, formativo e culturale e spazi per i servizi sociali sostenibile e accessibile. Le risorse finanziarie disponibili ammontano 9.000.000 di euro. Sito web