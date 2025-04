Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: attivati investimenti per l’agricoltura e lo sviluppo delle aree rurali

La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando, rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni limitatamente alle aree localizzate nel territorio del G.A.L. DELTA 2000, per l’adeguamento e l’ampliamento di infrastrutture turistiche intese quali beni costituiti da opere e impianti permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità turistiche tra cui: realizzazione e/o adeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca etc; infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lentici e lotici; aree pic-nic; interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, attrezzature destinate allo scopo). Il budget disponibile è di 857.372,49 euro. Il contributo potrà coprire fino al 100% delle spese di realizzazione del progetto per investimenti compresi tra 25.000 e 250.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 17 del 1° luglio 2025. Sito web

Emilia Romagna: 220mila euro per promuovere la cultura della pace 2025

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando per il finanziamento di progetti di promozione, a livello regionale, di una cultura della pace, dei diritti, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale. La Regione ha messo a disposizione la somma complessiva di 220.000 euro. I progetti potranno essere presentati da: Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitana e università dell’Emilia-Romagna. I progetti dovranno soddisfare uno o più dei seguenti obiettivi: sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace, quale presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza; sostenere e promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, quale pratica educativa per sviluppare il senso di appartenenza a una comunità più ampia e all’umanità comune. Il contributo erogabile potrà essere al massimo il 70% delle spese previste ritenute ammissibili, da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro. Le domande potranno essere compilate e trasmesse fino alle ore 15 di mercoledì 23 aprile 2025. Sito web

Lazio: al via i fondi a favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari (2025)

La Regione Lazio intende sostenere la promozione del turismo locale nel quadro di un programma regionale unitario e, in particolare, la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari. I beneficiari sono i Comuni; le Circoscrizioni di decentramento comunale; le Associazioni Pro Loco iscritte all’albo regionale delle associazioni pro loco del Lazio. Le spese devono essere afferenti esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa: spese promozionali e di comunicazione; spese per allestimenti; spese logistiche; spese per degustazioni; spese per prestazioni artistiche, eccetera. L’ importo massimo che verrà assegnato è di 25.000 euro. La richiesta di partecipazione, dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro le ore 23:59 del 17 aprile 2025 esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo programmazioneturistica@pec.regione.lazio.it. Sito web

Puglia: oltre 2,1 milioni di euro per nuove aree turistiche all’aperto attrezzate

La Regione Puglia finanzia la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree per caravan e parking hub lungo percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici, inclusi gli itinerari dei cammini regionali. L’intervento mira a potenziare l’infrastrutturazione del sistema integrato degli itinerari della Puglia. Con uno stanziamento complessivo di 2.135.000 di euro, il bando si inserisce nella più ampia strategia turistica regionale per il potenziamento dei prodotti turistici e la qualificazione dell’offerta, con riferimento alla fruibilità dei sentieri e dei cammini pugliesi, in risposta alla crescente domanda di turismo sostenibile ed esperienziale outdoor, dunque all’aria aperta, tra natura e paesaggi autentici. Possono partecipare al bando i Comuni e le Unioni di Comuni pugliesi interessati da percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici. Ogni Comune può presentare un solo progetto dall’importo massimo di 1.000.000 di euro, e minimo di 250.000, co-finanziando almeno il 50% dell’investimento con risorse proprie. In ogni caso, il contributo regionale non potrà superare la somma di 500.000 euro. Sito web

Unione europea: in arrivo la call Esa per migliorare la qualità della vita nelle città

La European Space Agency (Esa) apre il bando “Space for Sustainable, Connected and Liveable Cities”, dedicato agli studi di fattibilità e ai progetti dimostrativi volti a sviluppare servizi innovativi basati su tecnologie spaziali per le smart cities. Il bando punta a sfruttare i dati spaziali per affrontare le sfide urbane legate alla sostenibilità, alla connettività e alla qualità della vita. Con la crescita demografica e gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, le città devono affrontare sfide complesse. In particolare, la call si concentra su tre aree principali: Città Sostenibili: riqualificazione di aree industriali abbandonate, produzione locale di energia, economia circolare; Città Connesse: miglioramento della mobilità pedonale, gestione del traffico e dell’illuminazione pubblica, accesso ad alloggi sostenibili; Città Vivibili: mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, gestione degli spazi verdi urbani e riduzione delle emissioni. Scadenza: 30 settembre 2025. Sito web