Roma, aggiudicati i lavori per la riapertura del parcheggio Cornelia

A Roma è stata aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto con il promotore del project financing - Rti No Problem Parking con Si.Ge.A. Costruzioni - per la realizzazione del parcheggio Cornelia. L’intervento, totalmente finanziato dal privato, consiste nell’affidamento in concessione della progettazione, rifunzionalizzazione e gestione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia per circa 250 posti auto. La concessione avrà una durata di 33 anni e 10 mesi: un anno e...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi