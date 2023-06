Roma, nel piano Giubileo anche Grab, ponte dei Congressi e funivia Eur-Magliana di Massimo Frontera

Nel programma di opere per l'evento del 2025 sono stati inseriti numerosi progetti finora rimasti sulla carta









La nuova lista delle opere che compone il programma per il Giubileo si arricchisce di numerosi interventi, sia di sistema - come il 5G o dieci nuovi centri archeologici monumentali - sia puntuali, con una ricca lista di opere di cui si parla da tempo per arricchire la dotazione infrastrutturale della Capitale soprattutto per risolvere problemi di mobilità. La nuova lista si legge nell'allegato al Dpcm pubblicato per ora sul sito del governo. Il decreto, tra le altre cose, prevede anche un meccanismo...