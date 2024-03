Roma, più semplice la rigenerazione di 750 immobili (a cominciare dall’ex Fiera)

La giunta capitolina ha approvato l’aggiornamento della Carta per la Qualità, l’elaborato del Piano regolatore del 2008 che riporta tutti gli immobili e le aree urbane sottoposti a uno speciale regime di tutela individuato da Roma Capitale, autonomo rispetto agli altri vincoli statali e definito in accordo con la Sovrintendenza di Roma Capitale. La proposta di aggiornamento (pubblicata nei mesi scorsi per raccogliere osservazioni, indicazioni e integrazioni) ora dovrà essere convalidata dall’Assemblea...

