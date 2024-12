Salvo l’assessore che vota per la clinica in cui lavora

Vanno restituiti all’assessore al bilancio-medico il cellulare e i Pc sequestrati in quanto indagato per il reato di abuso di ufficio, ormai abrogato. L’accusa riguardava la mancata astensione in occasione del voto di una delibera in favore della clinica privata per la quale il camice bianco, prestato alla politica locale, lavorava. Né, come chiesto dalla pubblica accusa, contestare all’indagato il nuovo reato di indebita destinazione di denaro, previsto dall’articolo 314-bis, introdotto dal Decreto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi