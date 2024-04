Sanità, pensioni, Irpef e cuneo: i nodi irrisolti del Def

L’allarme che si è riacceso sui fondi necessari al servizio sanitario nazionale è solo l’ultima, in senso cronologico, delle incognite che pendono sulle prospettive della finanza pubblica; in un orizzonte che comprende anche lo sforzo indispensabile per la replica del cuneo fiscale alleggerito, dell’Irpef a tre aliquote e delle altre misure al momento in vigore solo per quest’anno. Incognite che non saranno risolte dal Def in arrivo martedì prossimo sul tavolo del consiglio dei ministri.

In gestazione...