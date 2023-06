Sconto in fattura e codice fiscale errato, sanzione ridotta per i crediti di Gi. L.

In caso di lavori eseguiti il credito da riversare è considerato non spettante









Nell’ipotesi di annullamento di una comunicazione di sconto in fattura, con il successivo riversamento del credito già compensato, questo credito viene qualificato come “non spettante” e non come inesistente, nel caso in cui gli interventi siano stati realmente eseguiti e ci sia soltanto un errore relativo al codice fiscale del soggetto individuato nella fattura.

La sanzione, in sostanza, sarà più bassa: il 30% al posto di una misura compresa tra il 100 e il 200 per cento.

L’apertura è contenuta nella...