Segretari comunali, ok alla rilevazione dell'orario di lavoro con sistemi automatici «marcatempo» di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Link utili FAQ Aran n. AFL/66/2023 - Buon pasto per i segretari comunali e provinciali Altri provvedimenti

FAQ Aran n. AFL/67/2023 - Orario di lavoro dei segretari comunali Altri provvedimenti

Anche se all'interno della disciplina contrattuale nazionale non è previsto un orario minimo giornaliero









La circostanza che non sia previsto, all'interno della disciplina contrattuale nazionale, un orario minimo giornaliero in capo ai segretari comunali e provinciali, non esclude che gli stessi possano attestare la loro presenza in servizio con sistemi automatizzati marcatempo.

Al segretario comunale è riconosciuto il buono pasto se la prestazione lavorativa giornaliera è svolta rispettando le prescrizioni contenute nella regolamentazione adottata dall'ente in materia per il restante personale.

Queste...