Serve il permesso per la tettoria chiusa in parte con lastre di vetro

La realizzazione di una tettoia in parte chiusa a lastre di vetro necessita di autorizzazione e non può essere considerata né opera amovibile (perché se è ancorata a terra non è precaria) e neppure una struttura irrilevante. Con queste motivazioni il Tar di Catania con la sentenza numero 3208/2024, ha respinto il ricorso di una persona che aveva realizzato una tettoia in parte chiusa a vetri, nella terrazza di un ristorante in comune di Lipari.

La vicenda è iniziata nel 2001 quando la proprietà della...