Servizi e forniture, con il nuovo codice pericolo di blocco per molti appalti

Rivedere le regole sulla revisione prezzi, l’istituto che consente di recuperare l’inflazione, anche per servizi e forniture. Altrimenti, per molti appalti ci sarà il pericolo di un blocco, perché ormai sono economicamente insostenibili. Dice questo il Manifesto dell’economia dei servizi, un documento che 16 associazioni lanceranno oggi per denunciare le gravi disparità normative generate dalla revisione nel Codice appalti.



A firmare il documento sono Afidamp, Agci Servizi, Angem, Anip-Confindustria...

