Servizi locali, domani in Unificata gli incentivi alle aggregazioni. di Stefano Pozzoli

Un provvedimento che non centra l'obiettivo di ridurre la frammentazione delle gestioni









Il 27 aprile è convocata, in seduta straordinaria, la Conferenza Unificata per ottenere l'intesa sullo schema di decreto del ministero dell'Economia sulle misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali, in base all'articolo 5 del decreto di riordino (Dlgs 201/2022).

Il lavoro sul decreto di riordino, dunque, complici le scadenze imposte dal Pnrr, va avanti e riguarda, in primo luogo, l'articolo 5 che, si ricorda, ...