Servizi online e dati, in crescita il digitale nei Comuni capoluogo

Ci sono Milano, Bergamo e Brescia, ma anche Arezzo, Roma Capitale, Cagliari e Caltanissetta. Città del Nord come del centro o del Sud Italia riempiono l’elenco dei 29 comuni capoluogo che si trovano a un livello “buono” di maturità digitale, il più alto. Peraltro in un anno in cui dietro la lavagna non è finito nessuno dei 110 comuni capoluogo italiani.

Sono messaggi in questo senso confortanti quelli che arrivano dalla sesta edizione dell’“Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo” che...