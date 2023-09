Servizio rifiuti, competenze gestionali ai Comuni e non alla Regione di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

L'Agcm ha constatato l'incompatibilità dell'operazione in virtù del mancato rispetto del cosiddetto vincolo di scopo









La Regione non può qualificarsi quale ente competente ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti e, dunque, non può costituire o partecipare in una società in house providing destinatarie di questiservizi.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1908 nel Bollettino n. 32/2023) ha riscontrato diverse "distorsioni concorrenziali" con riferimento a un'operazione di acquisto di quote di partecipazione in una società con contestuale affidamento del servizio di gestione dei rifiuti...