Sesto San Giovanni, nelle aree ex Falck al via i cantieri privati di «Unione Zero»

Arrivano le gru. Gli scavi erano iniziati a maggio. Ora, la posa ufficiale della prima pietra per Unionezero, il primo cantiere con capitali privati su un perimetro da 250mila mq sull’area delle ex acciaierie Falck, a Sesto San Giovanni. Partiti i cantieri pubblici, con i lavori in corso per la stazione di Renzo Piano e la Città della Salute e della Ricerca, Hines, il progetto di rigenerazione, promosso da Hines (co-investitore e development manager), ha l’obiettivo di ricucire l’area Ex Falck con...

