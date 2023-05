Si allenta il giro di vite sui medici gettonisti di Marzio Bartoloni

Approvata una serie di modifiche al giro di vite sul ricorso ai gettonisti deciso nel decreto bollette atteso in aula il 17 maggio









Si allenta la stretta sui gettonisti, i medici e gli infermieri esterni assoldati a costi spesso esorbitanti per coprire i buchi di organico negli ospedali. Come anticipato su Nt+ Enti locali & edilizia del 28 aprile scorso è stata approvati nelle commissioni riunite Finanze e Affari Sociali della Camera una serie di modifiche al giro di vite sul ricorso ai gettonisti deciso nel decreto bollette atteso in aula il 17 maggio: la prima modifica di fatto amplia la possibilità di affidare appalti per ...