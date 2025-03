Sicurezza, 303 gallerie Tern su 419 ancora non a norma (a 19 anni dall’obbligo di legge)

In due anni solo l’8,3% delle gallerie italiane lunghe più di 500 metri, appartenenti alla rete del Tern, è stato reso conforme ai requisiti di sicurezza recepiti dal nostro Paese nel 2006. Per le gallerie del Trans european road network (Tern), ossia la rete stradale d’interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell’Ue, i lavori di adeguamento procedono al ralenti. Diecimila i Km di strade, pari a circa l’1% della rete italiana, con 419 gallerie aperte al traffico (più 47 in progettazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi