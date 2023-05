Sismabonus, per l'Agenzia delle Entrate l'errore sui codici intervento è «sostanziale» di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: In relazione a un intervento per il quale si può fruire del sismabonus, è stato indicato il codice intervento 13 (intervento sismico) in luogo del codice intervento 15 (intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore). Si è provveduto a inviare all'agenzia delle Entrate una pec (posta elettronica certificata) con la quale si chiedeva di rettificare l'errore, considerandolo un errore formale...