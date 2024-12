Slittano al 31 marzo 2025 le polizze catastrofali obbligatorie per le imprese

Il governo arriva tardi nella complessa e delicata operazione di obbligare tutte le imprese italiane a dotarsi entro il 31 dicembre 2024 di un’apposita polizza anti calamità naturali prevista dalla legge di bilancio approvata lo scorso anno e, come ampiamente previsto, si prende tre mesi in più fino al prossimo 31 marzo per licenziare definitivamente il decreto attuativo (fermo al Consiglio di Stato) e rendere così operativo l’obbligo di assicurazione per i danni causati da calamità ed eventi catastrofali...

