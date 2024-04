Soluzioni innovative per la sindrome da edificio malato

Anche gli spazi in cui viviamo gran parte della nostra giornata - casa, scuola, uffici, ma anche la stessa auto che ci scarrozza in giro nel traffico - sono purtroppo sempre più spesso luoghi inquinati.

Le fonti da cui proviene l’inquinamento indoor sono le più disparate, ma abbiamo spesso a che fare con sostanze chimiche come i Voc, composti organici volatili che, non è più una sorpresa, spesso sono rilasciati dagli stessi arredamenti per via di colle, vernici e adesivi utilizzati in produzione, ...