Sottosoglia, esclusione automatica generalizzata solo per lavori e servizi di Stefano Usai

Con il nuovo codice l'istituto non si applicherà alle forniture. Tutte le particolarità della nuova disciplina









La disciplina del Dl 76/2020, in tema di esclusione automatica (art. 1, comma 3), viene parzialmente riprodotta anche nel nuovo Codice con l'articolo 54 – sempre nel caso di appalto al ribasso in cui risultino ammesse alla competizione almeno 5 offerte -, con alcune differenze sostanziali. Nella relazione tecnica si chiarisce che gli estensori hanno scelto, in questo modo, «di velocizzare e semplificare il processo di gestione del rischio di anomalia» mantenendo un sistema di esclusione automatica...