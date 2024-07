Sottotetti, «minicase», cambio d’uso, immobili ante-1977: modificati altri quattro articoli del Tue

Le proposte emendative al Dl 69 approvate dalla Commissione Ambiente della Camera nella seduta del 15 luglio “prenotano” ulteriori modifiche al Dpr 380, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento. Sono ben quattro i nuovi articoli del Testo unico edilizia che vengono modificati attraverso emendamenti (in un caso viene aggiunto un nuovo articolo) e che il Dl licenziato dal Consiglio dei ministri non aveva considerato.

Sottotetti, recupero sempre consentito

Con una consistente...