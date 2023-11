Spettacoli pubblici, arrivano le istruzioni ai progettisti per i rischi sui carichi di Mariagrazia Barletta

Il documento tecnico messo a punto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dai Vigili del fuoco richiama l’attenzione di progettisti e controllori sulle verifiche per la solidità dei carichi sospesi, statici e dinamici

stage before the concert shines the beams of searchlights

Il dipartimento dei Vigili del fuoco con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito di un tavolo interistituzionale, ha elaborato una circolare sulla sicurezza degli allestimenti realizzati in occasione di manifestazione di pubblico spettacolo, per richiamare l’attenzione di progettisti e controllori sulle verifiche per la solidità dei carichi sospesi, statici e dinamici. Maggiore cura si richiede, dunque, per le valutazioni sulla sicurezza delle attrezzature impiegate negli allestimenti per eventi e spettacoli, sempre più complesse e scenografiche, in alcuni casi dotate di capacità di movimento e non di rado causa di incidenti. Le nuove misure di sicurezza riguardano quegli elementi scenotecnici, scenografici, di arredo, che sono sospesi, appoggiati in quota o movimentati meccanicamente, come: i “led-wall”, i proiettori, i diffusori audio, i corpi illuminanti, le strutture tralicciate “americane”, le pedane per il sollevamento di scene o artisti. Questi elementi costituiscono, infatti, un rischio per la pubblica incolumità se installati al di sopra dei palcoscenici, delle platee, in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico o di aree di pertinenza esclusiva degli operatori dello spettacolo.

Il documento, che va a integrare la precedente circolare del 2011 (n. 1689 del 1° aprile), è indirizzato ai progettisti, ai componenti delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e a chi ne richiede l’intervento di controllo. Per le installazioni, destinate a manifestazioni sia temporanee che permanenti, deve essere redatto un progetto approfondito da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto, ingegnere) che includa un’adeguata valutazione e verifica dei carichi, sia statici che dinamici, e anche del sistema di sospensione e movimentazione, raccomanda la circolare. Il progetto deve inoltre contenere la verifica di stabilità delle strutture portanti su cui sono installati i carichi statici e dinamici, che va elaborata utilizzando le norme tecniche in vigore, comprese le Ntc. Sul fronte delle verifiche, specifiche indicazioni riguardano: l’analisi delle azioni dinamiche (ad esempio, il vento) e la ridondanza dei collegamenti dei carichi sospesi, che entrano in gioco in caso di cedimento del sistema principale per scongiurarne la caduta.

La circolare specifica quale documentazione il richiedente deve produrre per le Commissioni di vigilanza. Il progetto deve, tra l’altro, documentare tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi al carico sospeso. Deve includere anche le fasi e la sequenza per il montaggio degli elementi e dei carichi, con l’obiettivo di evitare problemi di instabilità. Inoltre, la presenza di carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista dal progetto. Diverse anche le certificazioni da produrre, tra cui quella di verifica sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto. Oltre al progetto, il tecnico abilitato deve firmare una certificazione sull’idoneità di esercizio sia del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera sia della relativa procedura di azionamento e movimentazione.