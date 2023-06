Spiagge, per il Consiglio di giustizia siciliana la concessione può essere rilasciata anche con licitazione privata di Pietro Verna

Secondo i giudici si può usare il codice della navigazione invece del codice appalti e dunque non prevedere un bando nè veiche di anomalia delle offerte









La concessione demaniale marittima può essere rilasciata mediante licitazione privata ex art. 37 del codice della navigazione in luogo delle procedure previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, a condizione che «il procedimento informale di selezione si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione». Ragion per cui non è necessario «predisporre un apposito bando...