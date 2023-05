Sport Missione Comune 2023, da Anci-Credito Sportivo nuovi finanziamenti agevolati per le infrastrutture di Daniela Casciola

Da oggi fino al 5 dicembre 2023 disponibili per gli enti locali oltre 100 milioni









È stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati il bando «Sport Missione Comune 2023» promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo (Ics), in collaborazione con l'Anci, e rivolto agli enti territoriali. La misura, introdotta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e presentata dal Vicepresidente Vicario di Anci, Roberto Pella, dalla Presidente Ics, Antonella Baldino, dal Segretario Generale di Anci, Veronica Nicotra e dal Direttore Generale di Ics Lodovico Mazzolin...