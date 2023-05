Stabilimenti balneari, la Corte Ue boccia i rinnovi automatici di Beda Romano

I magistrati europei chiedono di applicare la Bolkestein - Procedura d’infrazione, la Commissione attende le mosse di Roma









Aumentano le pressioni sul governo Meloni perché metta mano al modo in cui vengono distribuite le concessioni balneari in Italia. La Corte europea di Giustizia ha pubblicato ieri una attesa sentenza nella quale sottolinea nuovamente che i contratti in questo settore non possono essere rinnovati automaticamente e che è quindi necessaria una procedura “imparziale e trasparente”. La decisione giunge mentre è in corso un confronto tra Roma e Bruxelles su questo fronte.

La sentenza, in via pregiudiziale...