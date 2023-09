Starching si rafforza nel real estate con l'acquisto di Crea Epc Solutions di Mau.S.

Il team di progettazione ha acquisito il 51% delle quote della società di project and construction management costituita nel 2019 a Milano, prima di proprietà esclusiva di Mpartner









Cominciano a farsi notare anche nel mondo della progettazione le operazioni di crescita per acquisizione. L'ultima novità riguarda Starching, società di progettazione con basi a Milano e Roma, che ha appena acquistato il 51% delle quote di Crea Epc Solutions, società di project and construction management costituita nel 2019 a Milano, precedentemente di proprietà esclusiva di Mpartner.

Crea, con sede a Milano in viale Sarca 336, offre servizi per lo sviluppo degli investimenti attraverso logiche integrate...