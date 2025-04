Statale 495, Toto vince l’appalto Anas con uno sconto di 29 milioni

Il gruppo di costruzioni abruzzese Toto Costruzioni generali si è aggiudicato l’appalto mandato in gara dall’Anas per la realizzazione del primo stralcio dell’ammodernamento della Statale 495, l’arteria di collegamento sull’adriatica tra Emilia Romagna e Veneto, dallo svincolo di Argenta al km 120+238. L’appalto è stato mandato in gara con un importo di quasi 200 milioni (esattamente 197.682.342 euro) ed è stato aggiudicato al Gruppo Toto per 168,5 milioni, cioè oltre 29 milioni in meno rispetto ...

