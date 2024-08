Stato civile digitale, pubblicato il nuovo avviso 2026 rivolto ai Comuni

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato l’avviso da 49,4 milioni di euro che riconosce ai Comuni un contributo forfettario per l’adesione ai servizi resi disponibili dall’Anpr per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (Ansc), che permette di digitalizzare gli atti generati dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile.

Gli obiettivi

Promuovere e accelerare il processo di adozione dei servizi di adesione da...