Suap, pubblicati gli avvisi per l’adeguamento delle piattaforme di Comuni e Regioni

Sono stati pubblicati gli avvisi, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (Suap), al fine di renderle completamente interoperabili.

Gli avvisi, finanziati a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 1 del Pnrr, e in particolare, del Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)” a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, prevedono l’erogazione...