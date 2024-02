Sul conflitto di interessi Codice appalti e giudici in direzioni opposte

L’imparzialità rappresenta un valore fondamentale dell’agire amministrativo.

Per questo rileva anche il solo conflitto potenziale di interessi, perché l’amministratore pubblico non solo deve essere, ma anche apparire imparziale, indipendentemente dal fatto che in concreto abbia effettivamente perseguito un interesse privato.

Lo ha stabilito la sentenza n. 1064/2024 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto invalida la delibera adottata da un Comune che, sebbene all’apparenza di carattere generale, ...