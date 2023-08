Superbonus, garanzia erogata da Sace per i crediti non compensabili di Laura Serafini

Si tratta di una proposta sul tavolo la cui percorribilità, non tanto tecnica ma soprattutto per le implicazioni rispetto alle regole sugli aiuti di Stato, deve essere ancora vagliata









Il ministero dell’Economia e le associazioni di imprese, in particolare aziende ancora esposte sui crediti fiscali, sono al lavoro per trovare una soluzione alle posizioni sul Superbonus rimaste incagliate e che non si riesce a cedere. L’operazione alla quale si lavora in questi giorni dovrebbe passare attraverso un intervento normativo che consenta di introdurre una nuova forma di garanzia erogata da Sace.

Si tratta di una proposta sul tavolo la cui percorribilità, non tanto tecnica ma soprattutto...