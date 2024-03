Superbonus, maxi sanzione per la comunicazione antifrode

I cantieri di superbonus, in corso o ancora da aprire, dovranno passare da un nuovo, ennesimo adempimento: una comunicazione antifrodi, pensata per tenere sotto costante monitoraggio l’andamento della spesa pubblica, nella quale andranno pronosticati gli investimenti previsti per il 2024 e il 2025. Con l’incubo di una sanzione senza precedenti nel campo dei bonus edilizi: 10mila euro per i cantieri già attivi e la decadenza totale da ogni agevolazione per quelli ancora da aprire.

