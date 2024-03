Superbonus, trattativa fino all’ultimo minuto sui cantieri nelle aree del terremoto 2016

L'agitazione prodotta nella maggioranza dalla nuova tagliola sui crediti d’imposta arrivata a sorpresa in consiglio dei ministri martedì sera è stata resa plasticamente dal pressing subito ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, arrivato alla Camera per il question time. Più di un parlamentare si è avvicinato al titolare dei conti per sottoporgli richieste di correttivi su questa o quella fattispecie, ma a tutti Giorgetti avrebbe ripetuto che i margini per modifiche sono strettissimi...

