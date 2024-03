Superbonus, ultima chiamata per 40 miliardi di cessioni

Un disperato click day. O un gigantesco imbuto nel quale molti non riusciranno a farsi spazio. Con il rischio di perdere, almeno in parte, le detrazioni maturate. Il 4 aprile era, fino a poche ore fa, la prima scadenza segnata sul calendario di imprese, cittadini e professionisti italiani per comunicare le opzioni di cessione del credito relative alle spese 2023. In caso di ritardi, c’era il salvagente del 15 ottobre, il termine per la sanatoria (a pagamento) della remissione in bonis.

Con il decreto...