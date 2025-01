Taranto, Icm mette in sicurezza l’ex Yard Belleli per 135,3 milioni

Ai nastri di partenza i lavori per l’ex Yard Belleli, storica area industriale del Porto di Taranto. A dicembre si è conclusa la procedura di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza permanente e di riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo del sito a valle del provvedimento di aggiudicazione sottoscritto dalla stazione appaltante Sogesid per un importo netto di 135.312.133 euro finanziato a valere su fondi della Regione Puglia, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti...

