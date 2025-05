Tari, accertamento nelle mani del gestore

Il decreto legislativo di riforma dei tributi locali modifica l’accertamento esecutivo. La normativa prevede che il soggetto legittimato alla riscossione forzata informi con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. La previsione si applica se la fase coattiva non è svolta dall’ente che notifica l’accertamento, tant’è che in questo occorre indicare il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, anche se l’omissione non comporta...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi