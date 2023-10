Tari, ai locali dell’impresa all’ingrosso che produce soprattutto rifiuti da imballaggi non si applica la quota variabile di Cosimo Brigida

Nonostante la presenza sporadica in queste aree di clienti e dipendenti e ciò proprio in ragione della continuità e prevalenza nella produzione di imballaggi non assimilabili

Sulle superfici di un’impresa di commercio all’ingrosso di abbigliamento destinate a magazzino ed area vendita su cui si producono in prevalenza rifiuti da imballaggi non si applica la quota variabile della Tari.

A stabilirlo è la Corte di cassazione con le sentenze nn. 27969, 28006, 28017 e 28030 da cui emerge che il presupposto normativo dell’esclusione da imposizione non viene meno se la produzione di rifiuti da imballaggi non assimilabili agli urbani sia prevalente rispetto alla produzione di rifiuti riconducibili alla presenza nei locali di personale dipendente e al modesto accesso di clientela.

I fatti

La questione sottoposta al giudizio della Corte riguarda l’applicazione della Tari alle aree di magazzino e vendita di un’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento su cui si producono in prevalenza rifiuti da imballaggio non assimilabili agli urbani; se tali aree possano comunque ritenersi escluse dalla Tari sebbene la natura dell’attività svolta, nonché la presenza umana su tali aree (fra dipendenti e clienti), comportino la contemporanea produzione di rifiuti assimilabili.

La decisione

Come argomentato nelle sentenze, in continuità con quanto previsto dal decreto Ronchi, anche il Codice dell’Ambiente (Dlgs n. 152 del 2006) stabilisce che i rifiuti da imballaggi terziari, o anche secondari in assenza di raccolta differenziata, sono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere e per essi è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, con conseguente sottrazione al regime di privativa comunale e disapplicazione dei regolamenti comunali che avessero disposto tale assimilazione. Dunque, indipendentemente dalla eventuale assimilazione operata dal Comune, la non tassabilità delle superfici può aversi in ragione della continuità e prevalenza della produzione di imballaggi non assimilabili. Secondo i giudici tale principio trova conferma nella disciplina legislativa della Tari, che non riconduce la causa di esclusione alla produzione “esclusiva” e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza. Tale disciplina, infatti, stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile a imposizione non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento. Pertanto, pur considerando la frequenza nei locali da parte di dipendenti e di clienti (in base alle modalità ordinarie di svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso), la contemporanea produzione di rifiuti solidi urbani e comunque assimilabili non preclude l’esclusione dalla Tari se la produzione dei rifiuti da imballaggio non assimilabili risulti comunque continua e prevalente.

Naturalmente tale esclusione si applica alle aree diverse da quelle destinate a servizi e uffici e riguarda esclusivamente la parte variabile della TARI; resta comunque sempre dovuta la parte fissa in quanto attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no.

Condizione per l’esclusione è che sia stata presentata al Comune apposita dichiarazione con cui si autocertificano i presupposti dell’esenzione del tributo sulle superfici su cui si producono i rifiuti speciali non assimilabili e che gli stessi siano smaltiti autonomamente mediante il conferimento ad azienda autorizzata.