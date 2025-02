Tariffe, Ingegneri: bene Consulta su illegittimità compensi sottostandard a periti

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha accolto con soddisfazione la sentenza n. 16/2025 della Corte Costituzionale depositata il 10 febbraio che dichiara l’illegittimità costituzionale della discriminante tariffaria prevista per le vacazioni successive alla prima nell’ambito dei compensi agli ausiliari del giudice. «Tale decisione - si legge in una nota - rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi