Tasse e multe, tra Roma e Napoli 10 miliardi di arretrati di Marco Mobili e Gianni Trovati

Sono 1.300 i Comuni, soprattutto a Sud, in cui i mancati incassi mettono a rischio la tenuta dei bilanci









In media ogni residente a Roma, neonati compresi, deve al proprio Comune 2.859 euro. Va peggio a Napoli, dove il debito pro capite sale a 2.967 euro, mentre si attesta intorno ai 1.600-1.700 euro a Milano e Palermo per scendere a 1.156 euro a Torino.L'Italia che non paga le tasse, i tributi, le multe, le rette di asili nido e trasporto scolastico, non gonfia solo il mitologico «magazzino di Equitalia», che nelle ultime rilevazioni è salito alla cifra stellare di 1.100 miliardi. Ogni Comune ha infatti...